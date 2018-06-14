Трамп заявил о желании вывести войска из Южной Кореи

Президент США Дональд Трамп сообщил, что не обсуждал с лидером КНДР Ким Чен Ыном вывод войск из Южной Кореи. Об этом он сказал в интервью Fox News.

«Я хотел бы вывести войска [из Южной Кореи] как можно скорее, потому что это стоит очень дорого для нас. Я бы хотел вернуть их домой. Я бы хотел, но пока этот вопрос не на повестке. В подходящее время — будет», — сказал американский президент.

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Телеканал подчеркивает, что в настоящий момент в Южной Корее находятся 28,5 тыс. американских солдат.

«Это не обсуждалось. Я уверен, что ему (Ким Чен Ыну. — «Газета.Ru») хочется этого. Но это не обсуждалось»,— добавил Трамп.

Ранее по итогам саммита в Сингапуре с участием лидера КНДР Трамп пообещал прекратить военные учения у Корейского полуострова.