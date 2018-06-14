Асад отказался отвечать на вопрос о поставках С-300 из России

Президент Сирии Башар Асад заявил, что Дамаск не намерен говорить, будут ли поставки систем ПВО С-300 из России. Об этом он сказал в интервью иранскому телеканалу «Аль-Алям», передает РИА «Новости».

«Это одно и то же — будет поставка С-300 в Сирию или нет, мы не будем объявлять об этом. Оружие должно быть использовано тогда, когда это необходимо», — сказал сирийский президент.

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Асад также оставил без ответа вопрос о собственных сирийских наработках в сфере вооружения, отметив, что нет необходимости рассказывать о нем до применения.

В ходе интервью сирийский президент также рассказал о вариантах освобождения юга Сирии.