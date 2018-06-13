Асад рассказал о вариантах освобождения юга Сирии

Президент Сирии Башар Асад Reuters

Президент Сирии Башар Асад заявил, что сценарий освобождения юга страны еще не определен, передает РИА «Новости».

По словам главы САР, возможен как мирный, так и силовой вариант решения конфликта.

«Юг Сирии перед выбором. Либо примирение, либо освобождение силой. На данный момент нет очевидных результатов (мирного урегулирования — «Газета.Ru») из-за давления Израиля и США на террористов в том районе, чтобы не было достигнуто примирения и мирного решения», — сказал Асад.

Ранее СМИ сообщили, что Россия не может предложить «план Маршалла» для Сирии, или финансировать восстановление страны, пострадавшей в результате конфликта. Отмечается, что Москве не хватает согласованного, долгосрочного видения того, как должен выглядеть новый региональный порядок.