Асад рассказал о вариантах освобождения юга Сирии

Президент Сирии Башар Асад заявил, что сценарий освобождения юга страны еще не определен, передает РИА «Новости».

По словам главы САР, возможен как мирный, так и силовой вариант решения конфликта.

«Юг Сирии перед выбором. Либо примирение, либо освобождение силой. На данный момент нет очевидных результатов (мирного урегулирования — «Газета.Ru») из-за давления Израиля и США на террористов в том районе, чтобы не было достигнуто примирения и мирного решения», — сказал Асад.

Ранее СМИ сообщили, что Россия не может предложить «план Маршалла» для Сирии, или финансировать восстановление страны, пострадавшей в результате конфликта. Отмечается, что Москве не хватает согласованного, долгосрочного видения того, как должен выглядеть новый региональный порядок.