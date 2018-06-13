В ОБСЕ сообщили о снижении числа погибших и пострадавших в Донбассе

Спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик заявил, что в 2018 году число погибших в Донбассе сократилось на 37%, сообщает РИА «Новости».

В свою очередь, число пострадавших уменьшилось на 55%.

«В этом году по сравнению с аналогичным периодом прошлого года удалось значительно сократить количество жертв среди гражданского населения. Общее число жертв сократилось на 55%, а число погибших — на 37%», — заявил Сайдик.

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел Украины Павел Климкин назвал условия достижения мира в Донбассе. Также ранее сообщалось, что в СММ ОБСЕ заявили об ухудшении ситуации в Донбассе.