National Interest рассказал о российском сверхзвуковом ракетоносце Ту-160

Заметность российского стратегического бомбардировщика Ту-160 не является его преимуществом, однако основным плюсом считается способность бомбардировщика нести ракеты с ядерными боеголовками, пишет американский журнал The National Interest.

В настоящее время Россия приступила к разработке усовершенствованных моделей Ту-160М2. На данный момент на вооружении России находятся 16 стратегических бомбардировщиков Ту-160. Планируется создать не менее 50 новых военных самолетов, отмечает издание. Первый полет одного из таких современных ракетоносцев состоялся в январе 2018 года.

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Бомбардировщики Ту-160 могут нести до 12 ракет с ядерной боеголовкой. Эти ракетоносцы хорошо зарекомендовали себя при российской кампании в Сирии, пишет The National Interest. Они также способны обходить ПВО противника.

В мае командующий дальней авиацией воздушно-космических сил России Сергей Кобылаш заявил, что российская армия отправила в Арктику сверхзвуковые ракетоносцы Ту-160 для усиления защиты региона.