Вице-премьер Италии назвал Россию «фундаментальным союзником» в борьбе с терроризмом

Итальянский вице-премьер Маттео Сальвини заявил, что Россия является «фундаментальным союзником» западных стран в борьбе с терроризмом. Об этом он сказал «Известиям».

«Россия — наш фундаментальный союзник против терроризма. Мы, европейцы, должны работать вместе с президентом России Владимиром Путиным, чтобы защитить нашу цивилизацию от нападений исламистских экстремистов», — сказал Сальвини.

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Также он отметил, что новое итальянское правительство будет настаивать на укреплении сотрудничества с Россией. По его мнению, такая стратегия может вызвать «эффект домино», в результате которого большее количество стран Европы захотят возобновить контакты с российской стороной.

Ранее вице-премьер Италии Луиджи Ди Майо также заявлял об укреплении отношений с Россией.