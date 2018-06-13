В Японии обеспокоились словами Трампа об отмене военных учений на Корейском полуострове

В министерстве обороны Японии считают, что возможная отмена совместных учений войск Соединенных Штатов и Южной Кореи является угрозой для безопасности региона, передает агентство Kyodo.

«Американско-корейские учения и силы США в Корее играют важную роль в безопасности Восточной Азии», — заявил глава минобороны Японии Ицунори Онодэра.

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Ранее президент США Дональд Трамп пообещал прекратить военные учения у Корейского полуострова. Американский лидер заявил, что не хочет играть в «военные игры» на фоне улучшения отношений Пхеньяна и Вашингтона.

Военные учения на Корейском полуострове в середине мая стали причиной возобновления агрессивной риторики со стороны КНДР. Также из-за них северокорейские власти неожиданно отменили встречу с представителями Южной Кореи.