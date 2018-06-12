В МАГАТЭ оценили сроки ядерного разоружения КНДР

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Полная денуклеаризация Корейского полуострова может занять 15-20 лет. Такую оценку дал руководитель департамента МАГАТЭ по контролю и координации политики в области безопасности Тарик Рауф, передает РИА «Новости».

Во вторник, 12 июня, в Сингапуре прошел саммит, на котором встретились президент США Дональд Трамп и высший руководитель КНДР Ким Чен Ын. Лидеры стран в частности договорились о денуклеаризации КНДР.

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«В практическом смысле процесс освобождения Корейского полуострова от ядерного оружия (денуклеаризация) займет 15-20 лет», — сказал Рауф.

Он объяснил, что столь долгие сроки связаны с тем, что КНДР не столь продвинута в техническом плане.

«Остается еще инфраструктура, и надо помнить, что Северная Корея — государство немаленькое. Нужно проводить поверки по всей территории, чтобы подтвердить, что нигде не осталось незадекларированного ядерного оружия — это реально много времени», — сказал Рауф.

По его мнению, для демонтажа ядерного оружия в Северной Корее «тройка» США-Россия-Китай подходит лучше, чем традиционный формат «шестерки». В то же время, добавил он, в общем контексте денуклеаризации Корейского полуострова потребуется участие всех заинтересованных стран.