СМИ сообщили о крушении военного вертолета в Болгарии

Недалеко от аэропорта города Пловдив в Болгарии потерпел крушение военный вертолет, передает агентство BGNES.

По данным агентства, в результате крушения вертолета погибли два человека. Еще двое получили ранения, степень их тяжести не называется.

Также не уточняется, что могло стать причиной инцидента.

Ранее сообщалось, что истребитель ВВС США F-15 разбился у берегов острова Окинава в Японии. Отмечалось, что пилот сумел катапультироваться из воздушного судна. Местные власти сообщили, что он пилота спас вертолет воздушных сил самообороны Японии.