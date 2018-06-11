В Германии нацелены на обсуждение миротворческой миссии ООН в Донбассе

Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас заявил, что на встрече в «нормандском формате» будет попытка обсудить начало миротворческой миссии в Донбассе, передает РИА «Новости».

Данное заявление Маас сделал по прибытию на виллу Борзиг в Берлине, где проходит встреча в «нормандском формате». Российскую сторону на переговорах представляет глава МИД России Сергей Лавров.

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«Представления об этом [о миссии] в значительной степени расходятся, и об этом мы хотим сегодня начать разговор, чтобы в соответствующей мере обеспечить реализацию того, что было уже заложено в минском процессе, при помощи ООН», — сказал Маас.

Ранее Маас заявлял, что Германия поддерживает миротворческую миссию в Донбассе. При этом он отметил, что у представителей России и Украины интересы и мнения по Донбассу «далеки друг от друга».