Россия обнаружила прибежище террористов ИГ рядом с военной базой США в Сирии

По сообщению российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии, сирийский лагерь беженцев «Рубакан» стал прибежищем для террористов, включая боевиков группировки «Исламское государство» (ИГ), передает РИА «Новости» заявление ЦПВС.

«Сирийский лагерь беженцев «Рукбан», находящийся рядом с военной базой США в населенном пункте Эт-Танф, из-за отсутствия доступа туда сирийских властей стал прибежищем для боевиков со всей Сирии, включая террористов ИГ», — говорится в сообщении центра.

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Отмечается, что этот лагерь стал источником пополнения террористических группировок в центральной части Сирии.

Также в центре добавили, что такому положению дел способствует критическая гуманитарная ситуация в лагере, которая возникла из-за противодействия американских военных с базы Эт-Танф попыткам доставить туда гуманитарную помощь. По сообщению центра, военные США отказывают в доставке гуманитарных грузов как представителям сирийского правительства, так и международным организациям.

Ранее в Минобороны раскрыли повод для нового авиаудара коалиции США по Сирии.

«Исламское государство» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.