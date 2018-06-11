Лавров: ни США, ни Россия не заинтересованы в подрыве ДРСМД

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе своего выступления по итогам совещания Совета министров иностранных дел Организации договора о коллективной безопасности в Казахстане заявил, что ни американская, ни российская стороны не заинтересованы в подрыве Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, передает РИА «Новости».

«Заявление принято. В нем выражается поддержка этого документа. Одновременно выражается озабоченность тем, что в последнее время возникают некоторые ситуации, которые позволяют предположить, что он находится под угрозой. Это ни в чьих интересах — не в интересах России и США, как основных участников этого договора, и не в интересах мирового сообщества, в том числе стран-членов ОДКБ», — сказал Лавров.

Совместное заявление по ситуации вокруг Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности было принято в ходе встречи на уровне министров внешнеполитических ведомств.