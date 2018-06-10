В МИД Германии поддержали миротворческую миссию ООН в Донбассе

Министр иностранных дел Хайко Маас заявил, что он поддерживает начало миротворческой миссии ООН на востоке Украины. Об этом пишет Bild.

Маас отметил, что начало миротворческой миссии ООН будет обсуждаться на переговорах в формате «нормандской четверки». Также, по его словам, Донбассу необходимым отвод тяжелых вооружений и улучшение гуманитарных условий.

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«Я себя не обманываю, возобновление [переговоров в формате «нормандской четверки»] будет тяжелым. Интересы и мнения Украины и России во многих сферах далеки друг от друга», — подчеркнул Маас.

Однако, по его мнению, сам факт возобновления этих переговоров спустя 16 месяцев является успехом.

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что встреча в «нормандском формате» должна быть проведена в начале июня.