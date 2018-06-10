Украинский генерал назвал сроки возвращения Крыма и Донбасса под контроль Киева

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Бывший руководитель главного следственного управления СБУ генерал-майор Василий Вовк заявил, что Киев в ближайшее время скорее всего не сможет вернуть под свой контроль Крым и Донбасс, сообщает издание «Обозреватель».

«Сегодня объективная реальность и оперативная обстановка говорят о том, что в ближайшее время мы не видим возможности освобождения наших территорий», — сказал Вовк.

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Он отметил, что «ближайшее время» означает временной интервал от 5 до 15 лет.

Вовк добавил, что, по его мнению, около 80% Донбасса населения не хочет возвращаться под контроль Киева. Также он считает, что население Крыма «ненавидит Украину» и сохраняет украинские паспорта только для того, чтобы получить заграничный паспорт и летать в страны Европы без визы.

Ранее сообщалось, что ВВС Венгрии были подняты по тревоге из-за украинского самолета.