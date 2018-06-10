В Иране заявили, что не станут долго ждать решения Европы по СВПД

Спикер парламента Ирана Али Лариджани заявил, что Тегеран не станет слишком долго ждать решения Европы по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД), сообщает иранское агентство Mehr.

Он призвал ЕС объявить определенное решение как можно раньше.

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«Официальные лица Исламской Республики не собираются ждать неопределенных обещаний Европейского союза. У них не так много времени, чтобы довести переговоры до конца. Если Европа предполагает, что она может сохранить ядерную сделку, она должна объявить о своем четком решении скорее», — отметил Лариджани.

Ранее президент Ирана Хасан Роухани упрекнул США в навязывании своей политики другим странам.