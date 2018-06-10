Путин выразил беспокойство из-за ситуации вокруг ядерной программы Ирана

Президент России Владимир Путин заявил о возможной дестабилизации обстановки в мире из-за выхода США из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, передает РИА «Новости».

«Безусловно, наши страны не может не беспокоить то, что сейчас происходит вокруг иранской ядерной программы. Выход США из всеобъемлющего плана действий способен дестабилизировать обстановку», — заявил Путин.

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Об этом он сказал в ходе своего выступления на расширенном заседании саммита Шанхайской организации сотрудничества.

«Россия выступает за последовательное, неукоснительное выполнение СВПД. Со своей стороны продолжим следовать всем взятым на себя обязательствам», — заверил глава государства.

Путин также подчеркнул, что российская сторона со своей стороны продолжит следовать взятым на себя обязательствам.

Ранее сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрон призвал президента США Дональда Трампа не подталкивать Иран к выходу из ядерной сделки.