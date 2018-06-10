Путин призвал уделить особое внимание ситуации в Афганистане

Президент России Владимир Путин в ходе своего выступления на заседании совета лидеров государств Шанхайской организации сотрудничества в расширенном составе заявил о необходимости уделить особое внимание ситуации с терроризмом в Афганистане, передает РИА «Новости».

«Особого внимания требует ситуация в Афганистане, согласен с коллегами, которые об этом уже говорили, важно сообща бороться с исходящей с территории этой страны террористической угрозой, пресекать производство и транзит наркотиков, оказывать помощь Афганистану в деле национального примирения, экономического возрождения и стабилизации», — сказал Путин.

Ранее Путин назвал приоритетным направлением взаимодействия в рамках Шанхайской организации сотрудничества борьбу с терроризмом.