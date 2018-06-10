Лидеры G7 обвинили Сирию в применении химоружия наряду с ИГ

Лидеры стран G7 обвинили сирийские власти в применении химического оружия наряду с боевиками террористической группировки «Исламское государство». Об этом говорится в итоговом коммюнике саммита группы, передает РИА «Новости».

«Мы осуждаем повторяющееся применение химического оружия сирийским режимом и ИГ. Мы призываем тех, кто поддерживает сирийский режим, обеспечить приверженность своим обязательствам уничтожить химическое оружие», — говорится в документе.

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Коммюнике было принято по итогам саммита G7 в канадской провинции Квебек.

Ранее сообщалось, что сирийские СМИ рассказали об участии США в инсценировке химатак в Сирии.

«Исламское государство» - террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.