Два человека погибли при обстреле на юге Саудовской Аравии

Двое мирных жителей погибли при обстреле шиитских повстанцев-хуситов в районе города Джизан на юге Саудовской Аравии, передает РИА «Новости» со ссылкой на заявление арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией.

«Два мирных жителя погибли в районе Джизана от снаряда, запущенного ополчением хуситов», — говорится в сообщении.

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Ранее сообщалось. что международный комитет Красного Креста (МККК) отзывает 71 своего сотрудника из Йемена из соображений безопасности.

В комитете отметили, что серия происшествий и угроз «нанесли ущерб гуманитарным действиям, таким как хирургические процедуры, посещение заключенных, инициативы по очистке воды и распространению пищи».