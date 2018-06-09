Boeing поставит Пентагону 18 истребителей за $862 млн

Компания Boeing выиграла конкурс на поставку 18 истребителей для ВМС США, передает Reuters со ссылкой на пресс-релиз Пентагона.

В рамках контракта с оборонным ведомством Boeing получит $862 млн 249 тыс. Всего компания должна поставить 15 истребителей-бомбардировщиков F/A-18E и три истребителя F/A-18.

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Ожидаемый срок выполнения работ — 2020 год.

Ранее сообщалось, что на вооружение ВМС США поступит противокорабельная ракета NSM (Naval Strike Missile).

Основными конкурентами ракеты совместного производства Kongsberg и Raytheon были модель Harpoon компании Boeing и дальнобойная противокорабельная ракета Lockheed Martin. Однако компании решили снять свои модели, почувствовав преимущество в пользу Raytheon/Kongsberg.