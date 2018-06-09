WP: Россия и Китай обгоняют США в создании гиперзвуковой ракеты

США встревожены разрывом между ними с одной стороны и Россией и Китаем — с другой — в создании гиперзвуковой ракеты, пишет The Washington Post.

Об этом заявил замминистра обороны США Майкл Гриффин во время выступлений в Конгрессе.

Гриффин активно призывает Пентагон ускорить разработку гиперзвукового оружия из-за опасений потери преимущества перед «недружественными странами». Такая ракета способна за короткое время нанести удар в любой точке Земли. Ее скорость полета как минимум в пять раз быстрее скорости звука.

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В материале говорится, что Россия и Китай ведут разработки в рамках программы по созданию подобного оружия, превосходя США.

«Соединенные Штаты пока делают не все для того, чтобы достойно ответить на угрозы, создаваемые гиперзвуковыми ракетами. Я пришел на эту должность не для того, чтобы довольствоваться паритетом с противниками. Я хочу сделать так, чтобы они волновались, думая о том, как им снова придется нас догонять», — сказал Гриффин.

Отмечается, что военное командование Соединенных Штатов занимается разработкой подобной ракеты в течение десяти лет.

Сложившаяся ситуация, по мнению замминистра ВВС США по закупкам Уильяма Лапланта, вызвана позицией американских военных, которые продолжают считать, что США занимает лидирующее положение в данной сфере.

Ранее президент России Владимир Путин рассказал, что гиперзвуковой авиационный ракетный комплекс «Кинжал» уже стоит на вооружении.