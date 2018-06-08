The Diplomat: военные корабли России прибудут на Филиппины 9 июня

Корабли Военно-морского флота России прибудут на Филиппины с целью визита доброй воли с 9 по 14 июня, сообщает издание The Diplomat со ссылкой на Военно-морские силы Филиппин.

Издание отмечает, что такой визит еще раз продемонстрирует растущее сотрудничество в области обороны между Филиппинами и Россией.

Реклама

Россия стремится усилить сотрудничество по вопросам безопасности с государствами Юго-Восточной Азии, отмечает The Diplomat. По мнению автора, «связи между Россией и Филиппинами укрепляются медленно, но верно».

Россия и Филиппины подписали соглашение о военно-техническом сотрудничестве в 2017 году.

По данным ВМС Филиппин, два больших противолодочных корабля – «Адмирал Трибуц» и «Адмирал Виноградов», вместе с морским танкером «Печенга» — прибудут в столицу Филиппин Манилу с целью проведения визита доброй воли с 9 по 14 июня.

Между тем, глава МИД России Сергей Лавров 15 мая провел переговоры с главой МИД Филиппин Аланом Питером Кайетано, во время которых стороны договорились укреплять военно-техническое сотрудничество. The Diplomat отмечает, что такие переговоры и встречи показывают готовность сторон к дальнейшему прогрессу в развитии военно-технического сотрудничества в рамках поддержания военной модернизации Филиппин.

В марте ВМС Филиппин списали один из старейших кораблей времен Второй мировой войны.