National Interest рассказал о «ярком будущем» Як-130

Журнал The National Interest считает, что российский боевой самолет Як-130 ждет «яркое будущие».

По мнению экспертов издания, Як-130 является один из лучших тренировочных и легких боевых самолетов на международном рынке.

Как отмечается, российский самолет несколько уступает итальянскому самолету M-346, но в целом обладает высокой производительностью.

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Эксперты также рассказали о хорошей тяговооруженности (отношение тяги к весу) Як-130, которая позволяет российскому самолету выдерживать высокие перегрузки и развивать высокие показатели скороподъемности (маневренности в вертикальной плоскости).

Ранее СМИ сравнили российские Су-35 и Су-57.