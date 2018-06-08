National Interest рассказал о «ярком будущем» Як-130
Журнал The National Interest считает, что российский боевой самолет Як-130 ждет «яркое будущие».
По мнению экспертов издания, Як-130 является один из лучших тренировочных и легких боевых самолетов на международном рынке.
Как отмечается, российский самолет несколько уступает итальянскому самолету M-346, но в целом обладает высокой производительностью.
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Эксперты также рассказали о хорошей тяговооруженности (отношение тяги к весу) Як-130, которая позволяет российскому самолету выдерживать высокие перегрузки и развивать высокие показатели скороподъемности (маневренности в вертикальной плоскости).