Мэттис назвал условие сохранения сил США в Сирии

Глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что Соединенные Штаты сохранят военное присутствие в Сирии до победы над террористической группировкой «Исламское государство». Об этом сообщает РИА «Новости».

«Борьба против ИГ еще не закончена. Наша цель — борьба с ИГ, и мы намерены довести ее до конца», — сказал Мэттис.

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По его словам, США будут продолжать операцию в Сирии до полной победы на ИГ.

Ранее Мэттис заявил, что США пока не станут выводить свои войска из Сирии, так как боевики «Исламского государства» усиливают свои операции.

Как отмечалось, США намерены расширять борьбу с ИГ с привлечением региональной поддержки.

«Исламское государство» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.