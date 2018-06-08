Источник рассказал подробности о снарядах для «Терминатора-3»

Источник в сфере оборонной промышленности сообщил, что боевую машину «Терминатор-3» планируется оснастить новым боекомплектом, в том числе — снарядом с корректируемой траекторией, который позволит бороться с беспилотниками, передает РИА «Новости»

«Пятидесятимиллиметровое орудие дает гораздо больше возможностей для работы по целям, чем 30-миллиметровые пушки еще советской разработки, которые установлены на «Терминаторе», закупаемом сейчас Минобороны России. Появляется ряд новых возможностей по борьбе с воздушными целями. В том числе, с малогабаритными беспилотными летательными аппаратами», — сказал источник.

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Он также отметил, что специально для орудия разрабатывается новый боекомплект, в том числе - снаряд с подрывом на траектории и снаряд с корректируемой траекторией.

Ранее в «Ростехе» рассказали о возможностях боевой машины «Терминатор-3».