НАТО создаст два новых командования в США и ФРГ

Представитель НАТО Оана Лунгеску в твиттере заявила, что министры обороны стран альянса утвердили планы по созданию двух новых командований в Германии и Соединенных Штатах.

«Новый командный центр по Атлантике будет базироваться в Норфолке, США, а командование по логистике — в Ульме, в Германии», — написала Лунгеску.

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Ранее СМИ сообщили, что США подталкивают НАТО подготовить больше сил для сдерживания России.

Как отмечалось, Вашингтон подталкивают своих союзников к тому, чтобы привести в готовность как можно больше батальонов, кораблей и самолетов для укрепления позиций НАТО против любого российского «нападения».