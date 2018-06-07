Президент Афганистана заявил о перемирии с талибами

Президент Афганистана Ашраф Гани в твиттере объявил о временном перемирии с радикальным движением «Талибан».

По его словам, перемирие начнет действовать с 27 дня священного для мусульман месяца Рамадана, 11 июня, до 19 июня.

Он также отметил, что данное перемирие является шансом для «Талибана» понять, что «их кампания насилия не завоевывает сердца и умы, а еще больше отчуждает афганский народ от их идей».

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При этом Гани подчеркнул, что правительство страны продолжит борьбу против террористической группировки «Исламское государство».

В свою очередь госсекретарь США Майк Помпео приветствовал предложение президента Афганистана и призвал талибов соблюдать режим прекращения огня.

«Талибан» и «Исламское государство» — террористические группировки, деятельность которых запрещена в ряде стран, в том числе в России.