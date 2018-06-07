Путин заявил о готовности новейшего оружия
Президент России Владимир Путин в ходе «прямой линии» ответил на вопрос о степени готовности новейшего российского оружия.
По его словам, гиперзвуковой авиационный ракетный комплекс «Кинжал» уже стоит на вооружении, к 2019 году на службу поступит система «Авангард», а к 2020 — ракета «Сармат».
«Также есть разработки— ракета глобальной дальности и подводный беспилотный аппарат. Здесь завершен этап испытания ядерной двигательной установки. Нужно еще некоторые вещи сделать в плановом режиме. Работа идет именно по плану», — подчеркнул Путин.
Путин пообещал, что оружие поступит на вооружение в срок.
Путин подчеркнул, что те, кто в это не верит, не верили и раньше, однако это не помешало России создать оружие.
«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию «прямой линии» с Владимиром Путиным.