В ЛНР уличили Киев в попытке манипулирования сознанием жителей Донбасса

Родион Мирошник, представитель самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) в политической подгруппе контактной группы по урегулированию в Донбассе, заявил, что предложение Киева об амнистии участников конфликта в регионе является попыткой манипуляции общественным сознанием, передает РИА «Новости».

Ранее министр внутренних дел Украины Арсен Аваков призвал инициировать «широкий общественный диалог» для обсуждения амнистии участников военного конфликта в Донбассе. Также он посчитал, что руководителей ДНР и ЛНР следует судить за «коллаборационизм».

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«В призывах Авакова изначально присутствуют попытки манипуляции сознанием населения оставшейся под влиянием Киева части Украины. Инициируя эту тему, он, вероятнее всего, осознает, что вряд ли может быть амнистирован за свою деятельность... на посту министра МВД», — сказал Мирошник.

Он также обвинил Авакова в формировании «бандформирований», которые, по его словам, занимались «мародерством, грабежами и издевательствами» над мирным населением.

Ранее в ЛНР заявили о задержании двух украинских военных.