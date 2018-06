Полиция США более 100 км гналась за угнанным бронетранспортером

Полиция Соединенных Штатов около 75 миль (приблизительно 120 км) преследовала бронетранспортер, который был угнан из военной части. Об этом сообщает телеканал NBC.

Сообщается, что бронетранспортер угнал один из солдат американской военной базы в Блэкстоуне. Погоня продолжалась около 75 миль, армейское транспортное средство двигалось со скоростью около 40 миль в час (приблизительно 64 км/ч). На улицах Ричмонда угонщик принял решение сдаться полиции.

По данным телеканала, в бронетранспортере не было оружия.

В данный момент полиция устанавливает мотивы угонщика.

A soldier took an armored personnel carrier on a two-hour ride through central Virginia on Tuesday, leading police on a chase. State police said the suspect stole the vehicle from Fort Pickett, an Army National Guard base in Blackstone pic.twitter.com/tn29JTzxjK