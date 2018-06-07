Помпео рассказал о борьбе США с тиранией после Второй мировой

Государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что Соединенные Штаты, как и в годы Второй мировой войны, борются с тиранией во всем мире. Об этом он написал в своем твиттере.

«74 года назад войска США и союзников высадились в Нормандии, чтобы начать освобождение Европы. День Д (Общепринятое англоязычное название для начала любой военной операции. — «Газета.Ru») был поворотным моментом в самой последовательной борьбе с тиранией в истории», — написал Помпео.

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Он подчеркнул, что Соединенные Штаты чтут «непревзойденные усилия и жертву» тем, что сегодня противостоят тирании вместе с союзными странами.

Ранее сообщалось, что глава российского МИДа Сергей Лавров и Помпео обсудили по телефону отношения между Россией и США.