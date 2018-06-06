В Нидерландах парламент отказался привлекать Украину к ответственности за MH17

В Нидерландах парламент отказался рассматривать предложение, предполагающее привлечение к ответственности за крушение малайзийского Boeing рейса MH17 над Украиной украинскую сторону. Об этом сообщает ТАСС.

Как отмечается, с таким предложением выступил глава партии «Форум за демократию» Тьерри Боде. Он предложил привлечь украинскую сторону к ответственности и обеспечить выплату компенсации родственникам жертв. Эту инициативу поддержала и крайне правая Партия свободы. Еще одно предложение Боде о привлечении к ответственности за крушение воздушного судна Малайзии как акционера компании «Малайзийские авиалинии» также не нашло поддержки в парламенте.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что аргументы российской стороны не учитываются при расследовании крушения малайзийского Boeing рейса MH17 над Украиной.