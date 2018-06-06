Комплексы С-400 и «Панцирь» отразили удар с моря на учениях в Крыму

Начальник пресс-службы Южного военного округа полковник Вадим Астафьев рассказал, что российские Зенитные ракетные комплексы (ЗРК) С-400 «Триумф» и «Панцирь» во время учений в Крыму отразили удар, нанесенный с моря условным противником. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, в происходящих на полуострове учениях принимают участие 6 тыс. военнослужащих, а также примерно сто вертолетов и самолетов. Помимо поражения целей, расчеты ЗРК отработали смену стартовой позиции.

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«На прежних стартовых позициях зенитчики развернули пневматические макеты — имитаторы пусковых установок С-400», — сказал Астафьев.

Ранее председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев рассказал, что пополнение крымских соединений ПВО С-400 и «Панцирями-С» связано с активизацией НАТО в регионе.