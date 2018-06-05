США продолжат патрулировать демаркационную линию в сирийском Манбидже

Военные Соединенных Штатов продолжат патрулирование демаркационной линии в районе сирийского Манбиджа между турецкими и курдскими силами, передает РИА «Новости» слова высокопоставленного представителя Госдепа.

Представитель отметил, что американская сторона рассчитывает на аналогичные действия от Турции.

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«Что касается демаркационной линии, мы продолжим там находиться. Мы надеемся, что вооруженные силы нашего союзника по НАТО Турции будут делать то же самое, чтобы по обе стороны была уверенность в деэскалации», — сказал представитель.

Ранее сообщалось, что власти США и Турции пришли к соглашению по совместной «дорожной карте» по сирийскому Манбиджу. Представители стран выразили надежду, что ее соблюдение позволит обеспечить стабильность и безопасность в регионе.