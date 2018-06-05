Россия и Индия достигли финальной стадии переговоров по С-400

Россия и Индия подошли к финальной стадии переговоров по поставкам зенитных ракетных систем С-400, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на министра обороны Индии Нирмалу Ситхараман.

Об этом она рассказала на пресс-конференции, посвященной итогам четырехлетней работы правительства Индии.

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«Переговоры, несколько я знаю, продолжаются очень долгое время. Мы достигли заключительной стадии переговоров по С-400», — сказала Ситхараман.

Она отметила, что российско-индийское сотрудничество в оборонной сфере «проверено временем».

«Ресурсы, запасные части, обслуживание — наше сотрудничество с Россией продолжается непрерывно», — добавила Ситхараман.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин обсудил с премьер-министром Индии Нарендрой Моди военно-техническое сотрудничество.