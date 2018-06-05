Военные России раздали четыре тонны продуктов в Сирии

Представитель центра по примирению враждующих сторон в Сирии Вадим Рогов заявил, что российские военные из центра раздали около четырех тонн продуктов питания в провинции Хомс. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Местным жителям было роздано 890 продовольственных наборов общим весом 3,8 тонны», — сказал Рогов.

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По его словам, российские военные также оказали медицинскую помощь 107 местным жителям.

Ранее представитель центра по примирению враждующих сторон в Сирии Андрей Адамис заявил, что российские военные из центра раздали более пяти тонн продуктов в пригороде Дамаска.

Как отмечалось, раздавать гуманитарную помощь помогали студенты Университета Дамаска.