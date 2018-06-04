Экс-командующий войсками США в Европе раскритиковал идею размещения базы в Польше

Именно сплоченность членов НАТО делает военный альянс успешным, поэтому любой политический шаг, который может подорвать этот процесс, должен рассматриваться критически, пишет в статье для Politico отставной генерал-лейтенант армии США Бен Ходжес, который командовал войсками США в Европе в 2014-2017 годах.

Размещение американских баз в Польше — как раз такой шаг, отмечает Ходжес. По его мнению, на это можно будет пойти в случае, если все участники альянса достигнут консенсуса в том, что военное присутствие США в Польше улучшит ситуацию в сфере безопасности в рамках НАТО и усилит сдерживающий эффект.

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Однако это вряд ли произойдет, рассуждает отставной генерал. В частности, союзники США по НАТО воспримут это как провокационный шаг, отмечает он. А Москва, в свою очередь, cможет обвинить альянс в агрессии и предпринять ответные меры.

«У нас есть и другие способы для сдерживания России, вместо того чтобы строить постоянные базы. Один из них заключается в расширении использования ротационных сил во всех странах восточного фланга — от Эстонии до Болгарии, а также в Украине и Грузии», — отмечает Ходжес.

Если Восточная Европа хочет усилить сдерживающий эффект НАТО, то военное присутствие в этих странах США не самый правильный вариант, говорится в материале. По мнению автора, гораздо лучше сплоченность альянса обеспечит готовность к боевым действиям в случае необходимости.

Ранее польский президент назвал Россию «самой серьезной угрозой» НАТО.