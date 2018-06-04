Мэттис и министр обороны Филиппин обсудили борьбу с терроризмом

Глава Пентагона Джеймс Мэттис и министр обороны Филиппин Дельфин Лоренсана провели встречу в Сингапуре. Об этом сообщается на сайте Пентагона.

«Руководители провели углубленные дискуссии об альянсе США и Филиппин и обоюдовыгодных двусторонних отношениях», — говорится в сообщении.

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В ведомстве также подчеркнули, что стороны обсудили «приверженность к борьбе с терроризмом».

Как отмечается, министры подчеркнули необходимость держать Индийско-Тихоокеанский регион свободным и открытым.

Ранее сообщалось, что президент Филиппин Родриго Дутерте предложил специальному докладчику ООН отправиться «к черту».