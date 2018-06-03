ВСУ объяснили низкий полет Су-25 над пляжем‍ в Запорожье

В ВСУ прокомментировали низкий полет украинского штурмовика Су-25 над пляжем в Запорожье, передает УНН.

В ВСУ инцидент объяснили проведением учений.

«С 29 по 31 мая проходили учения противовоздушной обороны государственных военных объектов и группировок войск в случае вооруженной агрессии противника. Отрабатывались задачи как авиации, так и других войск », — говорится в сообщении.

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В ВСУ добавили, что одним из заданий была отработка противодействия воздушным силам условного противника при выполнении на условно ограниченных высотах, что и выполнял самолет Су-25.

Украинский штурмовой самолет Су-25 пролетел на предельно малой высоте над побережьем Азовского моря неподалеку от поселка Кирилловка Запорожской области, очевидцы смогли заснять этот момент на видео.