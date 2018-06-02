Израиль заявил о ракетной атаке из сектора Газа

Израильская ПВО перехватила ракету, запущенную из палестинского сектора Газа по Израилю, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу израильской армии.

«Две ракеты были запущены из сектора Газа по территории Израиля. Одна ракета была перехвачена системой «Железный купол», вторая, вероятно, упала на территории сектора Газа», — говорится в сообщении.

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Ранее США заблокировали проект резолюции Совбеза ООН по палестино-израильскому конфликту, осуждающую применение Израилем силы против палестинцев.

Постпред США при ООН Никки Хейли сказала, что американская сторона использует свое право постоянного члена Совбеза ООН и наложит вето на резолюцию, поскольку проект резолюции подрывает усилия по установлению мира в ближневосточном регионе, а его формулировки являются «морально обанкротившимся однобоким подходом».