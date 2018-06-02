СМИ сообщили о гибели семьи из восьми человек в Сирии из-за удара США

Возглавляемая американской стороной международная коалиция по борьбе с боевиками террористических группировок совершила авиаудар по деревне Дхиб Хадаж, в результате которого погибли мирные жители, передает SANA.

Сообщается, что в результат авиаудара, совершенного коалицией по территории страны, погибла семья мирных сирийцев из восьми человек.

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Ранее представители американского минюста объяснили, почему удары по Сирии не нуждались в одобрении конгресса.

Пентагон сообщил конгрессу, что в 2017 году в ходе военных операций американских вооруженных сил погибли 499 мирных жителей.