Лукашенко предупредил о нагнетании силового противостояния у границ Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предупредил о нагнетании силового противостояния у границ страны на фоне сохраняющей тревожной и непредсказуемой обстановки в мире, передает РИА «Новости».

«Сегодня в мире по-прежнему тревожно и непредсказуемо, военное противоборство происходит практически на всех континентах. Нагнетается силовое противостояние, в том числе непосредственно у рубежей Белоруссии», — сказал Лукашенко.

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Он также подчеркнул, что обстановка в мире, а также опасность террористической угрозы заставляют «непрерывно поддерживать высокий уровень боевой готовности пограничных органов».

«Важно, что сегодня белорусские пограничники фактически стоят на страже не только национальных интересов своей страны, но и региональной, а также международной безопасности», — добавил он.

Он также указал на то, что Белоруссия «является надежным партнером многих государств в предупреждении и пресечении трансграничной преступности» и указал на то, что военнослужащим страны удалось снизить наплыв нелегальных мигрантов в страны Евросоюза.