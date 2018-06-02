Пентагон рассказал о сотнях погибших мирных жителях в ходе военных операций США

Пентагон сообщил конгрессу, что в 2017 году в ходе военных операций американских вооруженных сил погибли 499 мирных жителей. Об этом сообщает CNN.

«Существуют достоверные данные о том, что примерно 499 мирных граждан погибли и 169 были ранены в течение 2017 года», — цитирует телеканал заявление военного ведомства.

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Уточняется, что речь идет о военных операциях США в Ираке, Сирии, Афганистане и Йемене. В отчете Пентагона учитывались жертвы как от авиаударов, так и от наземных операций.

При этом в министерстве подчеркивают, что официальное число погибших мирных граждан может возрасти, поскольку ряд сообщений все еще проверяется.

Ранее сообщалось, что девять мирных жителей погибли в результате авиаудара США в Сирии.