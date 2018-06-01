«Ъ» узнал имя сбитого в Афганистане советского летчика

Найденный живым советский летчик, самолет которого был сбит в 80-е годы над территорией Афганистана, это старший лейтенант Пантелюк Сергей Иванович. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источник.

По данным издания, в списках пропавших без вести в Афганистане за 1987 год значится только один военнослужащий ВВС.

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По словам источника, это старший лейтенант Пантелюк Сергей Иванович, 1962 года рождения.

Как отмечается, в Афганистане он служил в 263-й отдельной разведывательной авиаэскадрилье ВВС.

Ранее заместитель руководителя «Боевого братства» главный редактор ИА «Ветеранские вести» Вячеслав Калинин заявил, что найденный живым советский летчик хочет вернуться на родину.