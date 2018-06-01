Минобороны: за неделю 19 летательных аппаратов провели разведку у границ России

В газете «Красная звезда», официальном печатном органе Министерства обороны России, сообщили о 19 летательных аппаратах, которые провели разведку у границ государства.

Отмечается, что российская сторона 8 раз подняла истребители из состава дежурных сил ПВО, чтобы предотвратить нарушение государственной границы. В инфографике «Красной звезды» не упоминается, какие летательные аппараты выполняли разведку. Также не говорится, на какой части государственной границы проводилась разведка.

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Отмечается, что не было допущено нарушений воздушного пространства России.

Неделю назад сообщалось о 14 летательных аппаратах, которые проводили разведку на границе с Россией.