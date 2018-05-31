МИД России об отношениях с НАТО: для танго нужны двое

Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко в интервью газете «Известия» заявил, что российская сторона готова к диалогу с НАТО.

«Для танго нужны двое. Мы ничего не обрывали, готовы к диалогу. Но там, где НАТО наступает на наши национальные интересы, мы будем эти интересы защищать так, как этого потребует реальная ситуация», — сказал Грушко.

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Также он отметил, что Североатлантический альянс «не нашел себя в новом мире». По мнению Грушко, такой вывод можно сделать из ситуации на Ближнем Востоке, которую в НАТО не могут урегулировать. Замминистра добавил, что развитию российско-натовских отношений мешают старые проблемы альянса.

Ранее польский президент Анджей Дуда заявил, что Россия является «самой серьезной угрозой» НАТО.