МИД России об отношениях с НАТО: для танго нужны двое
Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко в интервью газете «Известия» заявил, что российская сторона готова к диалогу с НАТО.
«Для танго нужны двое. Мы ничего не обрывали, готовы к диалогу. Но там, где НАТО наступает на наши национальные интересы, мы будем эти интересы защищать так, как этого потребует реальная ситуация», — сказал Грушко.
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Также он отметил, что Североатлантический альянс «не нашел себя в новом мире». По мнению Грушко, такой вывод можно сделать из ситуации на Ближнем Востоке, которую в НАТО не могут урегулировать. Замминистра добавил, что развитию российско-натовских отношений мешают старые проблемы альянса.
Ранее польский президент Анджей Дуда заявил, что Россия является «самой серьезной угрозой» НАТО.