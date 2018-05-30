В Турции прокомментировали возможность покупки российских истребителей

Глава турецкого внешнеполитического ведомства Мевлют Чавушоглу заявил, что Турция может приобрети российские истребители, если американская сторона не осуществит поставку истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35, передает РИА «Новости».

По словам Чавушоглу, причин для непоставки самолетов США нет. Кроме того, Турция не намерена портить отношения с американкой стороной. Глава МИД подчеркнул, что поставка F-35 должна произойти в намеченные сроки.

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«Но в случае проблем Турция не останется без альтернативы. Может купить (самолеты) и у России, и у какой-либо страны НАТО», — сказал Чавушоглу.

Он добавил, что в случае выхода США из договора по поставкам Турция предпримет необходимые шаги.

Ранее турецкие СМИ сообщили, что запланированная на июнь поставка в Турцию партии американских истребителей F-35 может не состояться.