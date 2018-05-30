Боевой разворот Су-57 попал на видео

Телеканал «Звезда» опубликовал видео боевого разворота российского истребителя Су-57.

Как отмечается, видеоролик был снят на беспилотник в ходе всеармейского этапа конкурса «Авиадартс».

На видео истребители имитируют боевой разворот и удары по наземным целям условного противника.

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Ранее министр обороны России Сергей Шойгу рассказал об испытаниях крылатых ракет для Су-57 в Сирии‍.

По его словам, более десятка типов самолетов и вертолетов ВКС модернизируются по итогам боевого применения в Сирии

Он также отметил, что в настоящее время продолжается сбор и анализ сведений о результатах боевого применения более 60 серийных и перспективных образцов военной техники ВКС в сирийской операции.