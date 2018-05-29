Каждый четвертый украинский военный оказался фигурантом уголовного дела

На Украине с апреля 2014 года возбуждено более 27 тыс. уголовных дел о преступлениях и нарушениях, которые совершили военнослужащие. Об этом сообщил главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос, сообщает «112 Украина».

По его словам, фигурантами этих дел в общей сложности стали 43 тыс. военных, что составляет одну четвертую часть всей украинской армии.

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В ведомстве также назвали самые распространенные преступления и правонарушения: самовольные оставления воинской службы, дезертирство, завладение военным имуществом, неподчинение управлению и офицерам, халатное отношение к военной службы, утрата военного имущества, нарушение уставных отношений и другие.

Матиос заключил, что за четыре года резко возрос и остается стабильно высоким уровень преступности среди военнослужащих.