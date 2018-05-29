Армия Израиля: палестинские боевики выпустили «множество» ракет по югу страны
Палестинские боевики выпустили из сектора Газа по Израилю «множество» ракет, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу армии Израиля.
Информации о пострадавших или материальном ущербе пока не поступало.
«Ракеты были выпущены из сектора Газа по нескольким районам на территории Израиля», — говорится в сообщении.
Реклама
Военные добавили, что несколько ракет были перехвачены установками ПРО.
Ранее на границе Израиля и сектора Газа сработали сирены воздушной тревоги, которые предупреждают местных жителей о возможном ракетном обстреле с палестинской территории.
Отмечается, что тревога была активирована в южном Сдероте. 20 тыс. жителей города было предписано укрыться в бомбоубежищах.